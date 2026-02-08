Білгород оголосив евакуацію через відсутність тепла, світла та води

Гауляйтер Гладков заявив про підготовку до вивезення дітей, багатодітних сімей, людей з інвалідністю та самотніх літніх людей до інших регіонів РФ, зокрема Криму

Влада поки не гарантує мешканцям швидке повернення комунальних послуг

Влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру. Про це йдеться в заяві губернатора В'ячеслава Гладкова, пише «Главком».

За повідомленням Гладкова, у частині міста відсутнє опалення, у низці багатоквартирних будинків почали зливати системи теплопостачання.

Губернатор заявив про підготовку до вивезення дітей, багатодітних сімей, людей з інвалідністю та самотніх літніх людей до інших регіонів РФ, зокрема Криму. Школи та ліцеї переводять на дистанційне навчання, а частина навчальних закладів взагалі не працює через відсутність тепла.

Дитячі садки та школи, де збережене опалення і базові комунальні послуги, продовжують роботу, деякі переведені у цілодобовий режим. Місцеві поліклініки працюють у форматі невідкладної допомоги або перенаправляють пацієнтів до інших закладів.

Серед мешканців також виникають побоювання щодо оплати комунальних послуг у період відсутності тепла. За словами Гладкова, плату за непоставлені послуги нараховувати не будуть, а порядок розрахунків обіцяють визначити окремо.

У регіоні також розгорнули пункти обігріву, які працюють цілодобово. Влада заявляє, що відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах тривають, однак точний час, коли вдасться повернути стабільне теплопостачання, не каже.

Раніше Гладков вже заявляв, що жителів Білгородської області за відсутності тепла і світла будуть перевозити в інші райони або регіони.

Варто зазначити, що у декілька ночей поспіль Білгород потрапив під обстріл ракет та дронів, після цього в регіоні почали з'являтись серйозні проблеми з подачею світла, тепла та води.