Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН
Меланія Трамп наголосить на ролі освіти як інструменту просування толерантності та миру
фото: Reuters

Засідання присвятять дітям і освіті

Перша леді США Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН , коли Сполучені Штати переберуть на себе щомісячне головування в цьому органі. Про це повідомив Білий дім, пише «Главком».

Зустріч буде присвячена темі «Діти, технології та освіта в умовах конфлікту». Очікується, що у своєму виступі Меланія Трамп наголосить на ролі освіти як інструменту просування толерантності та миру.

У ООН зазначили, що це перший випадок, коли дружина чинного світового лідера головуватиме на засіданні Ради Безпеки, до складу якої входять 15 держав. Речник організації підкреслив, що участь першої леді демонструє важливість, яку США надають роботі Радбезу та темі засідання.

Як пише Reuters, Меланія Трамп протягом президентства чоловіка здебільшого залишалася поза публічною політикою, але періодично виступала з ініціативами щодо захисту прав дітей. Зокрема, у 2025 році вона закликала повернути українських дітей, яких вивезли до Росії під час війни.

Нагадаємо, Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти.

Також повідомлялося, що торік перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Ще семеро українських дітей – шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей. 

