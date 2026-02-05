У Білгороді та Ростові пролунали вибухи

Білгород атакували ракети, а Ростов-на-Дону опинився під атакою безпілотників

У ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА. Про це пише «Главком».

Цієї ночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS. У місті та окремих районах області працювали сирени повітряної тривоги, а місцева влада оголошувала ракетну небезпеку.

Паралельно з цим про масовану атаку безпілотників повідомили мешканці Ростовської області. Вибухи було чутно в самому Ростові-на-Дону, а також у Таганрозі, Батайську та Азові. Очевидці стверджують, що групи дронів заходили з боку Таганрозької затоки, а в регіоні протягом тривалого часу було чутно звуки прольоту БпЛА та роботу засобів ППО.

Російська сторона заявила про нібито збиття понад десятка повітряних цілей. Наразі інформації про руйнування на будь-яких об'єктах немає.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.