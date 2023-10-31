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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Дивний контейнеровоз в Арктиці. Що задумали Росія та Китай?

glavcom.ua
Контейнеровоз Newnew Polar Bear
фото: shipspotting.com

Сумніви щодо комерційної привабливості рейсів контейнеровоза Newnew Polar Bear

Навіяно роздумами про рейс Newnew Polar Bear (той який якорем розірвав газопровід Balticconnector) та постом Yurii Poita щодо Китаю і можливих хитрих схем постачань амуніції Росії.

Коментуючи тему інциденту в Балтійському морі на своєму YouTube-каналі «Гравітація», я звернув увагу на сумніви фінських фахівців щодо комерційної привабливості рейсів контейнеровоза Newnew Polar Bear на такому протяжному маршруті з Шанхаю до Калінінграду та С.-Петербургу в обхід Азії та Європи та ще й Північним морським шляхом, який передбачає недешевий супровід двома черговими криголамами. Це судно може перевозити 1620 TEU (стандартних контейнерів або twenty-foot equivalent unit or abbreviated TEU).

Фінські фахівці вказують на те, що використання такого малого контейнеровоза на такому довгому маршруті апріорі нерентабельно. Комерційно вигідними будуть контейнеровози, що беруть на борт від 10 тис. TEU. Тоді логічно постає питання – навіщо у липні росіянами був запущений цей маршрут з маломістким контейнеровозом? Відповідь - значить є інша прихована «комерція», яка гарантує беззбитковість рейсів або ж судно призначено для виконання спеціальних завдань, де комерційний чинник не є визначальним.

Моє припущення: рейси цього транспорту можуть проплачуватися міністерством оборони Росії, звісно, через низку прокладок, субсидуватися Атомфлотом через нестягнення плати за криголамний супровід. В контейнерах ідеально перевозити артилерійські снаряди, ракети для РСЗВ та патрони для стрілецької зброї.

Саме таку схему доставки боєприпасів Росія відпрацювала на сирійському напрямку – доставка партій снарядів контейнеровозами з сирійського порту Тартус до Новоросійська. Вони навіть не криються особливо, що це перевезення в інтересах МО РФ, бо компанією-судновласником є офіційна структура МО – «Оборонлогистика». Але то коли партнер – сирійський режим Асада, з Китаєм так не пройде. Тому судновласник - китайський, а екіпаж судна, переважно, російський.

Отже, потрібно уважніше поглянути на цю російсько-китайську сенсацію 2023 року – рейси дивного контейнеровоза через Арктику з невідомим вмістом контейнерів.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай озброєння

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Михайло Гончар

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