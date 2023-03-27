У Білорусі горить Мінський автомобільний завод (відео)

Біля заводу нібито пролунали кілька вибухів

Сьогодні, 27 березня, у Білорусі загорівся Мінський автомобільний завод. Над територією підприємства здійнявся чорний дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канал.

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Як зазначається у повідомленні, приблизно о 19:15 в районі заводу нібито пролунали кілька вибухів. Після цього почалася пожежа.

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Влада Білорусі поки жодних коментарів щодо пожежі не надала.

Раніше повідомлялося, що під Москвою спалахнув найбільший у Росії металургійний завод. Також у Арамілі Свердловської області РФ вирувала сильна пожежа на заводі. Вранці спалахнув лакофарбний цех. Площа пожежі становила 3 тис. кв. м.