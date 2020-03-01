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    У світі

    У Білорусі зафіксовано другий випадок коронавірусу

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    Пацієнтів було госпіталізовано до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні - У Білорусі зафіксовано другий випадок коронавірусу
    Пацієнтів було госпіталізовано до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні

    В установах охорони здоров’я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають троє пацієнтів

    У мешканки Вітебської області, яка повернулася з Італії, виявлено фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Захід з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Білорусі.

    «Міністерство охорони здоров’я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були зроблено громадянці, що мешкає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV».

    «Білоруська громадянка і двоє її колег прибули з Італії. У зв’язку з тим, що вони були нетривалий час у Північній Італії, вони були викликані зі своїм лікарем. Тут у них було взято тести та аналізи. Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні».

    Пацієнтів було госпіталізовано до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні. Стан усіх трьох задовільний, ознак захворювання немає.

    Загалом, за даними МОЗ, в установах охорони здоров’я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають троє пацієнтів. 

    Нагадаємо, у Вірменії перша людина захворіла на коронавірус.

    Як повідомлялося, ВООЗ підвищила рівень загрози епідемії коронавіруса.

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