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Чергова «бавовна»? Уночі сталася пожежа ще на одному російському НПЗ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чергова «бавовна»? Уночі сталася пожежа ще на одному російському НПЗ
«Бавовна» сталася на Новошахтинському НПЗ
фото: SHOT

У Росії заявили, що на Новошахтинському заводі нафтопродуктів вибухнув безпілотник

У ніч на 4 травня сталася ще одна пожежа на російському нафтопереробному заводі. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

«На Новошахтинському заводі нафтопродуктів в конструкції естакади, що будуються, врізався безпілотник, після чого він вибухнув», – повідомляє російський телеграм-канал.

За його даними, вогонь, який виник у результаті вибуху, був одразу загашений силами співробітників підприємства. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

«Через атаку невідомого безпілотника горить резервуар Ільського нафтопереробного заводу у селищі міського типу Ільський у Сіверському районі», – сказав неназваний співрозмовник агентства.

У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.

Теги: пожежа вибух росія безпілотник

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