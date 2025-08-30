Головна Світ Політика
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
Венс зазначає, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну
фото: The White house/Facebook

Джей Ді Венс зазначив, що війна зайшла в глухий кут, коли ні Росія, ні Україна не досягають значних успіхів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю USA Today заявив, що Сполучені Штати хочуть зберегти територіальну цілісність України в рамках майбутньої мирної угоди, інформує «Главком».

За його словами, у нього та Дональда Трампа були «хороші розмови» з президентом України Володимиром Зеленським.

Венс зазначив, що сторони «досить узгоджені», хоча й мають певні розбіжності. Він підкреслив, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну.

Віцепрезидент вважає, що війна зайшла в глухий кут, коли ні Росія, ні Україна не досягають значних успіхів. Тому, на його думку, найкращим варіантом для всіх, включаючи США, є припинення бойових дій і перехід до мирного врегулювання.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очільник МЗС заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. «Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах», – кажуть аналітики, зазначаючи, що військові цілі Росії не змінилися.

