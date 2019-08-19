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    У світі

    У Британії демонтаж електростанції залишив без світла понад 40 тисяч будинків

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    У Британії демонтаж електростанції залишив без світла понад 40 тисяч будинків

    Під час знесення електростанції зачепило електричні кабелі, що призвело до пожежі

    У британському місті Дідкот під час демонтажу старої вугільної електростанції без електропостачання залишилися понад 40 тисяч будинків.

    Про це повідомляє ВВС.

    «До 49 тисяч будинків залишилися без світла, поки його не відновили о 08:20 (за місцевим часом - ред.)», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, інцидент стався у неділю, 18 серпня. Компанія Scottish and Southern Electricity Networks заявила, що під час знесення електростанції зачепило електричні кабелі, що призвело до пожежі.

    За словами очевидця, полум'я «почалося з невеликої кількості диму, потім набуло яскраво-синього кольору у супроводі сильного шуму, і тільки потім — стало яскраво-помаранчевим».

    Місцеві жителі публікували відео і фотографії інциденту в Twitter.

    Як повідомлялося, у 2016 році на цій електростанції загинули чотири людини та п’ятеро людей отримали поранення після обвалення головної турбінної зали.

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