У Британії продовжуються протести екоактивістів: вже півтисячі затриманих

10 особам висунуті звинувачення

Починаючи з понеділка, 15 квітня, поліція Лондона затримала 500 екологічних активістів організації Extinction Rebellion.

Про це повідомив Скотленд-Ярд у Twitter.

«Офіцери затримали вже понад 500 учасників протесту Extinction Rebellion. Розслідування триватиме, 10 особам вже висунуті звинувачення», - йдеться у повідомленні.

