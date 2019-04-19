У Британії продовжуються протести екоактивістів: вже півтисячі затриманих



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Британські силовики у Лондоні

10 особам висунуті звинувачення

Починаючи з понеділка, 15 квітня, поліція Лондона затримала 500 екологічних активістів організації Extinction Rebellion.

Про це повідомив Скотленд-Ярд у Twitter.

«Офіцери затримали вже понад 500 учасників протесту Extinction Rebellion. Розслідування триватиме, 10 особам вже висунуті звинувачення», - йдеться у повідомленні.

Officers have now arrested over 500 #ExtinctionRebellion protestors.



The investigations will continue and 10 have already been charged. Local officers are engaging with members of the community and businesses to evidence the impact to support prosecutions. — MPS Events (@MetPoliceEvents) 18 апреля 2019 г.

Поліція зазначає, що вона взаємодіє із представниками громадськості та приватними компаніями для того, щоб зібрати необхідні докази нанесення демонстрантами шкоди місцевим жителям. На підставі цих даних затриманим будуть висунуті звинувачення.

Як додаєThe Guardian, екологічні активісти заявили в четвер, що напередодні Великодня збираються заблокувати роботу аеропорту Хітроу.

За останні кілька днів екологічні активісти з руху Extinction Rebellion змогли заблокувати чотири важливі транспортні вузли у центрі столиці Великої Британії, чим ледь не спричинили повномаштабний транспортний колапс у Лондоні.

Як відомо, протести екологів у Лондоні очолює британська кліматична група Extinction Rebellion.

Серед вимог екологів - скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з екологічною ситуацією та організувати збори громадян для вироблення надзвичайного плану дій для боротьби зі змінами клімату та вирішення екологічної ситуації загалом.