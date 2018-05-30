У Британії розбився вертоліт, загинув пілот



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Independent Поліція біля місця авіакатастрофи

У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі

У графстві Північний Йоркшир на північному сході Англії розбився вертоліт.

Про це повідомив представник місцевої поліції, інформує Independent.

«У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі», - сказав він.

На місці аварії працюють поліцейські. Також поруч перебувають пожежні і медики.

За даними поліції, в результаті аварії загинув пілот вертольота.

Нагадаємо, минулого тижня у Румунії зазнав аварії малогабаритний вертоліт, який використовувався для сільськогосподарських робіт.