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    У Британії розбився вертоліт, загинув пілот

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    <p>Поліція біля місця авіакатастрофи</p> - У Британії розбився вертоліт, загинув пілот
    Фото: Independent

    Поліція біля місця авіакатастрофи

    У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі

    У графстві Північний Йоркшир на північному сході Англії розбився вертоліт.

    Про це повідомив представник місцевої поліції, інформує Independent.

    «У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі», - сказав він.

    На місці аварії працюють поліцейські. Також поруч перебувають пожежні і медики.

     За даними поліції, в результаті аварії загинув пілот вертольота.

    Нагадаємо, минулого тижня у Румунії зазнав аварії малогабаритний вертоліт, який використовувався для сільськогосподарських робіт.

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