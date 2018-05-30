У Британії розбився вертоліт, загинув пілот
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Фото: Independent
Поліція біля місця авіакатастрофи
У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі
У графстві Північний Йоркшир на північному сході Англії розбився вертоліт.
Про це повідомив представник місцевої поліції, інформує Independent.
«У поліцію надійшла інформація про аварію з вертольотом поблизу Олдборо в Боробриджі», - сказав він.
На місці аварії працюють поліцейські. Також поруч перебувають пожежні і медики.
За даними поліції, в результаті аварії загинув пілот вертольота.
Нагадаємо, минулого тижня у Румунії зазнав аварії малогабаритний вертоліт, який використовувався для сільськогосподарських робіт.