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    Зеленський поїде з візитом у Велику Британію

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    Делегація відправиться вже зовсім скоро - Зеленський поїде з візитом у Велику Британію
    Делегація відправиться вже зовсім скоро
    Фото Офісу президента

    Посол розповів, коли президент вирушить до Англії

    Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу «Дом» посол України у Великій Британії Вадим Пристайко .

    «Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (мова про Володимира Зеленського – ред.). В кінці цього місяця», – сказав посол.

    Він додав, що до Сполученого Королівства приїде президент України. В ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

    Нагадаємо, Пристайко також повідомив, що Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва.

    Також 14 жовтня Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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    Теги: посол Володимир Зеленський президент Вадим Пристайко
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    Зеленський поїде з візитом у Велику Британію