Зеленський поїде з візитом у Велику Британію

Делегація відправиться вже зовсім скоро

Посол розповів, коли президент вирушить до Англії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Великобританію. В ході візиту планується засідання стратегічного діалогу. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу «Дом» посол України у Великій Британії Вадим Пристайко .

«Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (мова про Володимира Зеленського – ред.). В кінці цього місяця», – сказав посол.

Він додав, що до Сполученого Королівства приїде президент України. В ході візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Нагадаємо, Пристайко також повідомив, що Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва.

Також 14 жовтня Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Читайте також: