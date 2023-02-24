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У РФ під час польоту розгерметизувався пасажирський літак

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У РФ під час польоту розгерметизувався пасажирський літак
Росіяни літають на літаках, які розвалюються в повітрі
фото: з відкритих джерел

При підльоті до Красноярська на висоті 11 000 метрів «Боїнг» ледь не розвалився в повітрі

На борту літака авіакомпанії «Россия», що здійснював рейс з Сочі в Красноярськ, сталася розгерметизація салону. Як повідомляє Telegram-канал Baza, інцидент стався в ніч на 24 лютого.

При підльоті до Красноярська на висоті 11 000 метрів в «Боїнгу» сталася розгерметизація салону. При цьому, за словами пасажирів, не у всіх в салоні випали кисневі маски, оскільки борт дуже старий.

У РФ під час польоту розгерметизувався пасажирський літак фото 1

Літаку довелося терміново знижуватися. Сама посадка пройшла успішно. Після посадки всіх пасажирів оглянули медики. П'ятьом з них потрібна була допомога.

У РФ під час польоту розгерметизувався пасажирський літак фото 2

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін розповів, як ледь не помер в авіакатастрофі. В один із двигунів літака потрапила пташка, так що двигун повністю припинив працювати.

До слова, раніше щонайменше 68 людей загинули під час аварії внутрішнього рейсу авіакомпанії Yeti Airlines в Покхарі в Непалі, що стало найбільшою авіакатастрофою за останні три десятиліття в цій країні.

Теги: літак росія росіяни авіакатастрофа

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