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У Брянській області невідомі підірвали залізницю: перекинувся потяг із нафтопродуктами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Брянській області невідомі підірвали залізницю: перекинувся потяг із нафтопродуктами
Потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок
фото з соцмереж

Через пошкодження полотна перекинулися 7-8 вагонів, сталася пожежа

У Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося через підрив залізниці. Про це передає Telegram-канал Baza.

Зазначається, що на перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг із 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці.

За нашою інформацією, 7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що у Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району.

25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

До слова, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Теги: росія потяг

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