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Брянськ під атакою дронів: лунають вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Брянськ під атакою дронів: лунають вибухи (відео)
фото: скрін із відео

Попередньо, місто атакували від двох до п'яти дронів

У російському Брянську чути вибухи. Місцеві Telegram-канали заявляють про атаку дронів.

За різними даними, місто атакували від двох до п'яти дронів. ППО збиває їх над будинками.

Повідомляється, що людей нібито евакуювали.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

Зокрема, повідомлялося, що російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю.

Відомо, що після вибуху спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ».

Також у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому «Хрести» пролунали вибухи, в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Пролунало щонайменше п’ять вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

Неспокійно було і ввечері 30 серпня.

Теги: вибух росія

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