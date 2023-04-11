Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода
Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища
фото: росЗМІ

Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала

 

Сьогодні, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною. Про це повідомив російський Telegram-канал «База».

Як зазначається, атака сталася вранці 11 квітня. За даними росЗМІ, БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.

Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища. Повідомляється, що жертв і постраждалих немає. Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала.

Раніше російська влада заявляла про атаку дронів на Брянську область РФ. Також окупаційна влада Криму заявляла про атаку українських безпілотників по Севастополю.

Теги: аеропорт Telegram безпілотник росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні рекордна кількість росіян здалася в український полон
Контрнаступ України: окупантів готують до паніки
8 квiтня, 10:09
49-річний Ігор Шкурко помер у СІЗО
У Росії чергова загадкова смерть одного із топ-менеджерів
7 квiтня, 06:53
Українські військові за минулу добу відбили 50 атак окупантів
Росіяни зазнають величезних втрат та вербують на війну строковиків у Криму – Генштаб
2 квiтня, 18:55
«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км
«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км
29 березня, 16:17
«Співпраця з Китаєм для путінського режиму – це позитив»
«Експансія Тайванем не обмежиться». Підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Москви: погляд з Китаю інтерв'ю
28 березня, 13:31
Захисні споруди почали зʼявлятися вздовж траси Маріуполь-Нікольське-Пологи-Оріхів-Запоріжжя
Уздовж траси на Маріуполь росіяни будують захисні споруди (відео)
27 березня, 17:42
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
23 березня, 20:18
Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
Міноборони повідомило про цинічні плани окупантів на Луганщині
22 березня, 16:32
Глава оборонного відомства Італії Гвідо Крозетто опинився під прицілом експрезидента РФ
Кремль планував замах на міністра оборони Італії за $15 млн: закордонні ЗМІ назвали замовника
15 березня, 23:37

Соціум

Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода
Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода
Закрите небо над Україною: аналітики спрогнозували, скільки ще триватимуть обмеження
Закрите небо над Україною: аналітики спрогнозували, скільки ще триватимуть обмеження
Виверження вулкана у Росії: яскраве відео
Виверження вулкана у Росії: яскраве відео
Президент США скасував режим надзвичайної ситуації в країні: деталі
Президент США скасував режим надзвичайної ситуації в країні: деталі
В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)
В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)
Держдума «закручує гайки» призовникам. Тікати за кордон більше не вийде?
Держдума «закручує гайки» призовникам. Тікати за кордон більше не вийде?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
50K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
49K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
43K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
14K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
8295
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту