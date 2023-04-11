Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода

Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала

Сьогодні, 11 квітня, російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотника із вибухівкою на аеропорт російського Бєлгорода, розташованого за 30 км від кордону з Україною. Про це повідомив російський Telegram-канал «База».

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Як зазначається, атака сталася вранці 11 квітня. За даними росЗМІ, БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.

Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища. Повідомляється, що жертв і постраждалих немає. Влада Бєлгородської області поки що інцидент не коментувала.

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Раніше російська влада заявляла про атаку дронів на Брянську область РФ. Також окупаційна влада Криму заявляла про атаку українських безпілотників по Севастополю.