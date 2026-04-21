У Бухаресті стався вибух на ТЕЦ: спалахнули десятки тонн мазуту

Ростислав Вонс
У столиці Румунії стався вибух на ТЕЦ CET Vest
фото з соцмереж

За даними рятувальників, займання почалося з двох електричних трансформаторів, після чого вогонь перекинувся на третій

У столиці Румунії ввечері 20 квітня стався вибух на теплоелектроцентралі та спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на HotNews.

Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії повідомив, що пожежа почалася з двох електричних трансформаторів, а пізніше перекинулася й на третій. Рятувальникам ускладнювало роботу займання близько 30 тонн мазуту, що зберігався на території об’єкта.

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь
фото з соцмереж

Керівник румунського відомства Раед Арафат повідомив, що на місці працювали з десяток спецмашин. Пожежники були змушені виконувати роботу в небезпечних умовах без допомоги спеціальних роботів.

Рятувальникам все ж вдалось локалізувати вогонь. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Система оповіщення цивільного населення RO-Alert не запускалася, оскільки об'єкт розташований на значній відстані від житлових будинків, а дим не був критично щільним.

До слова, уночі 20 квітня 2026 року безпілотники вчергове атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод. Варто наголосити, що це не перша атака дронів на місцевий нафтопереробний завод. Що відомо про атаки на НПЗ в Туапсе, його значення та наслідки ударів – розповідає «Главком».

