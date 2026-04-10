Безпілотники атакували Луганщину та Мелітополь

У Мелітополі після атаки частково зникло світло

У ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі є ураження підстанцій. Через атаку частково зникло світло.

У Луганській області під атаку БпЛА потрапили Довжанськ та Перевальск. У Довжанську розгорілася пожежа, а у Перевальску, ймовірно, уражено ремонтно-механічний завод.

Як відомо, у ніч на 9 квітня безпілотники вдарили по окупованому Алчевську в Луганській області.

У мережі пишуть, що у районі Алчевська/Перевальська на Луганщині атаковано бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії.

До слова, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч проти 30 березня безпілотники атакували металургійний комбінат в окупованому Алчевську на Луганщині.

У місті пролунала серія вибухів, після чого зникло електропостачання як в Алчевську, так і в низці інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області.