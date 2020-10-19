У Чехії міністр назвала прем'єра «дебілом», що влаштував «бордель»: відео



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Міністр з Чехії назвала прем'єра країни «дебілом»

Малачова обізвала Андрія Бабіша «дебілом», вважаючи, що камера журналістів вже вимкнена

Глава мінпраці Чехії Яна Малачова, будучи впевненою, що мікрофон вимкнений, заявила в інтерв'ю на телебаченні, що прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш перетворив країну в «бордель», і назвала його «дебілом».

Інцидент стався після її інтерв'ю Czech Television, в якому обговорювалася ситуація з коронавірусом в країні, повідомляє Радіо Свобода.

«Це бордель, який цей Бабіш зробив. А тепер ми всі повинні це злизати. Це дебіл, пардон, вибачте», - сказала Малачова після бесіди, не знаючи, що камера все ще увімкнена.

Ale to jste řekla moc hezky @JMalacova!



Na vládě vás pan šéf určitě pochválí! pic.twitter.com/9Ug16PJrHZ — Jie (@jietienming) October 18, 2020

У свою чергу телеканал висловлювання міністра вирішив оприлюднити.

В останні тижні лідери опозиційних партій виступають з різкою критикою на адресу уряду Чехії і особисто прем'єра через помилки, допущені в боротьбі з коронавірусною інфекцією, зокрема, заперечення до останнього моменту необхідності введення маскового режиму і режиму НС (введений з 5 жовтня ), на чому наполягали в тому числі МОЗ і деякі члени кабінету.