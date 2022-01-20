У Чехії зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу перекрито (фото)

Поліція повідомляє про сімох травмованих

Сьогодні у Чехії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на 33-му кілометрі автостради D5. Там зіткнулося близько 40 автомобілів і вантажівок, повідомляє «Чеське телебачення».

На місце події виїхали всі екстрені служби, також задіяний вертоліт.





Через масове зіткнення рух на Прагу повністю перекрито.

В результаті події постраждали щонайменше семеро людей, одному з них надали медичну допомогу.

Ще три людини були госпіталізовані з незначними травмами, а ще троє – доставлені в празьку лікарню вертольотом.

Havarovaná vozidla jsou "rozeseta" na zhruba 150ti metrovém úseku dálnice. Odkláníme dopravu na exitu 37, objízdná trasa - sil II/605, sjezd Žebrák, Zdice.#policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2022





«Тут слід було очікувати, враховуючи кількість автомобілів, що зіткнулися, що буде велика кількість постраждалих. Тому оперативний центр оголосив травмонебезпечний план», – розповіла представниця рятувальної служби Петра Гомолова.

Прессекретарка регіональної пожежної служби Тереза Флігерова повідомила, що на трасі зіткнулися 22 легкових і 14 вантажних автомобілів.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo — Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022

Пожежники оглядають розбиті автомобілі на місці на предмет можливого загоряння і обливають їх протипожежною рідиною. Вони розділили місце події на три ділянки, якими керують три командири.

За словами представниці поліції, причиною аварії, ймовірно, стала погана погода.

«Погода, снігова буря, що пронеслася над Прагою і центральною Чехією, безумовно, зіграла велику роль в масовій ДТП», - сказала вона.