У Чехії зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу перекрито (фото)

Сьогодні у Чехії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на 33-му кілометрі автостради D5. Там зіткнулося близько 40 автомобілів і вантажівок, повідомляє «Чеське телебачення».

На місце події виїхали всі екстрені служби, також задіяний вертоліт.

Через масове зіткнення рух на Прагу повністю перекрито.

В результаті події постраждали щонайменше семеро людей, одному з них надали медичну допомогу.

Ще три людини були госпіталізовані з незначними травмами, а ще троє – доставлені в празьку лікарню вертольотом.

«Тут слід було очікувати, враховуючи кількість автомобілів, що зіткнулися, що буде велика кількість постраждалих. Тому оперативний центр оголосив травмонебезпечний план», – розповіла представниця рятувальної служби Петра Гомолова.

Прессекретарка регіональної пожежної служби Тереза Флігерова повідомила, що на трасі зіткнулися 22 легкових і 14 вантажних автомобілів.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo