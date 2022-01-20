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    У Чехії зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу перекрито (фото)

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    Слизька дорога, ймовірно, стала причиною масової ДТП у Чехії&nbsp; - У Чехії зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу перекрито (фото)
    Слизька дорога, ймовірно, стала причиною масової ДТП у Чехії 
    фото: ČT24

    Поліція повідомляє про сімох травмованих

    Сьогодні у Чехії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на 33-му кілометрі автостради D5. Там зіткнулося близько 40 автомобілів і вантажівок, повідомляє «Чеське телебачення».

    На місце події виїхали всі екстрені служби, також задіяний вертоліт.


    Через масове зіткнення рух на Прагу повністю перекрито.

    В результаті події постраждали щонайменше семеро людей, одному з них надали медичну допомогу.

    Ще три людини були госпіталізовані з незначними травмами, а ще троє – доставлені в празьку лікарню вертольотом.


    «Тут слід було очікувати, враховуючи кількість автомобілів, що зіткнулися, що буде велика кількість постраждалих. Тому оперативний центр оголосив травмонебезпечний план», – розповіла представниця рятувальної служби Петра Гомолова.

    Прессекретарка регіональної пожежної служби Тереза Флігерова повідомила, що на трасі зіткнулися 22 легкових і 14 вантажних автомобілів.

    Пожежники оглядають розбиті автомобілі на місці на предмет можливого загоряння і обливають їх протипожежною рідиною. Вони розділили місце події на три ділянки, якими керують три командири.

    За словами представниці поліції, причиною аварії, ймовірно, стала погана погода.

    «Погода, снігова буря, що пронеслася над Прагою і центральною Чехією, безумовно, зіграла велику роль в масовій ДТП», - сказала вона.

    Теги: ДТП дороги Чехія вертоліт автомобіль аварія поліція
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    У Чехії зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу перекрито (фото)