«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина

Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА

Загиблого на війні сина банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата, 21-річного Остапа із позивним «Бендер», поховають Берковецькому кладовищі в Києві. Прощання відбудеться у вівторок, 6 червня. Про це Андрій Оністрат повідомив у Facebook.

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«Думаю, мені віддадуть його завтра вранці з усіма документами. Відспівувати будемо в церкві, де ми його хрестили, у вівторок. Це на Смирнова- Ласточкіна. Ховати будемо у вівторок на Берковецькому цвинтарі. Знову важка ніч. Прокинувся як в моральному полоні. Не можу подітися від своїх думок», ‒ написав бізнесмен.

Також Оністрат поділився щемливими спогадами про сина.

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«Згадую хороше, що було між нами. Він ніколи не боявся нічого і нікого. Він завжди був готовий виконати любу задачу. Його дратував армійський тупізм і намагання нічого не робити. Він з ДШВ пішов, тому що там йому довелося «нічого не робити». І ще він до цього моменту був сином «Оністрата». А тепер, я тато Героя Остапа Оністрата. Напевно він підсвідомо цього хотів. На жаль, таким складним і незворотнім шляхом», ‒ додав Андрій Оністрат.

Зазначимо, що Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Про це повідомили в пресслужбі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Нагадаємо, що 3 червня відомий банкір, український бізнесмен, спортсмен Андрій Оністрат повідомив про загибель сина Остапа на війні. За місяць сину Андрія Оністрата виповнилося б лише 22 роки. Трагедія сталася під Вугледаром Донецької області, де зараз тривають запеклі бої. Хлопець пішов захищати Україну майже рік тому. Оністрат та його син служили в різних підрозділах, але у квітні їм вдалося об'днатися і служити разом у сухопутних військах.

Остап – син Андрія Оністрата та відомої української тенісистки, олімпійки, тренерки молодих гравців Ганни Запорожанової.