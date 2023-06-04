Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
За місяць сину Андрія Оністрата Остапу виповнилося б лише 22 роки
фото: Андрій Оністрат/Facebook

Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА

Загиблого на війні сина банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата, 21-річного Остапа із позивним «Бендер», поховають Берковецькому кладовищі в Києві. Прощання відбудеться у вівторок, 6 червня. Про це Андрій Оністрат повідомив у Facebook.

«Думаю, мені віддадуть його завтра вранці з усіма документами. Відспівувати будемо в церкві, де ми його хрестили, у вівторок. Це на Смирнова- Ласточкіна. Ховати будемо у вівторок на Берковецькому цвинтарі. Знову важка ніч. Прокинувся як в моральному полоні. Не можу подітися від своїх думок», ‒ написав бізнесмен.

Також Оністрат поділився щемливими спогадами про сина.

«Згадую хороше, що було між нами. Він ніколи не боявся нічого і нікого. Він завжди був готовий виконати любу задачу. Його дратував армійський тупізм і намагання нічого не робити. Він з ДШВ пішов, тому що там йому довелося «нічого не робити». І ще він до цього моменту був сином «Оністрата». А тепер, я тато Героя Остапа Оністрата. Напевно він підсвідомо цього хотів. На жаль, таким складним і незворотнім шляхом», ‒ додав Андрій Оністрат.

Зазначимо, що Остап Оністрат був оператором відділення ударних БПЛА. Про це повідомили в пресслужбі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Нагадаємо, що 3 червня відомий банкір, український бізнесмен, спортсмен Андрій Оністрат повідомив про загибель сина Остапа на війні. За місяць сину Андрія Оністрата виповнилося б лише 22 роки. Трагедія сталася під Вугледаром Донецької області, де зараз тривають запеклі бої. Хлопець пішов захищати Україну майже рік тому. Оністрат та його син служили в різних підрозділах, але у квітні їм вдалося об'днатися і служити разом у сухопутних військах. 

Остап – син Андрія Оністрата та відомої української тенісистки, олімпійки, тренерки молодих гравців Ганни Запорожанової. 

Теги: війна ЗСУ смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Залужного, масштаб війни, який зараз відбувається в Україні відповідає і Першій світовій війні, і Другій
Як у Другій світовій: Залужний оцінив масштаби війни в Україні (відео)
13 травня, 12:12
Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі
Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі
7 травня, 11:47
Над ліквідацією наслідків атаки працювали сім одиниць спецтехніки
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
20 травня, 11:53
Український поет і боєць Сергій Скальд обороняв столицю та «Азовсталь» у Маріуполі
Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)
22 травня, 09:00
Іван Кузьмінський досліджував давню українську музику
Хвилина мовчання: згадаймо музикознавця та режисера Івана Кузьмінського
23 травня, 09:00
Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України
Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ
23 травня, 13:12
РФ атакує Україну іранськими дронами
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами»
27 травня, 08:46
Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)
Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)
30 травня, 14:27
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
31 травня, 11:13

Суспільство

«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії
Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії
Хвилина мовчання: згадаймо «азовця», письменника та видавця Миколу Кравченка
Хвилина мовчання: згадаймо «азовця», письменника та видавця Миколу Кравченка
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 4 червня
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 4 червня
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
4 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
48K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
23K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
18K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
18K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
18K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту