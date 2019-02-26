  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Чилі сталися чотири землетруси

    • Розсилка
    Інформації про постраждалих і руйнування на даний момент не надходило - У Чилі сталися чотири землетруси
    Інформації про постраждалих і руйнування на даний момент не надходило

    Землетруси сталися на глибині 9,6 км

    У Чилі сталася серія з чотирьох землетрусів магнітудою від 4,4 до 5,3. Про це повідомляє видання Express.

    «Чилі сьогодні постраждала від чотирьох окремих землетрусів, в результаті зіткнення тектонічних плит у Тихому океані», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Як зазначається, землетрус магнітудою 5,3 був зафіксований біля центрального узбережжя Чилі, на північний захід від міста Кокімбо.

    За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався на глибині 9,6 км, що, зазвичай, може викликати занепокоєння.

    Проте USGS не видав жодних попереджень про можливі негативні наслідки поштовхів.

    Інші землетруси - зафіксовані на рівні 4,9, 4,6 і 4,4 бала - сталися на глибині 49,8 км, 38,6 км і 107,8 км. Вони залягали дуже глибоко, щоб викликати будь-які пошкодження на поверхні.

    Інформації про постраждалих і руйнування на даний момент не надходило.

    Як повідомлялося раніше, 24 лютого у китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 4,9.

    Читайте також
    США Чили землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ