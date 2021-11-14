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    У чоловічих туалетах уряду Шотландії розміщуватимуть засоби гігієни для жінок

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    До такого заходу вдадуться задля комфорту трансгендерів - У чоловічих туалетах уряду Шотландії розміщуватимуть засоби гігієни для жінок
    До такого заходу вдадуться задля комфорту трансгендерів
    Фото з відкритих джерел

    Тампони та прокладки з’являться для потреб службовців, які поміняли стать

    У чоловічих туалетах будівлі уряду Шотландії з'являться тампони та гігієнічні прокладки на випадок, якщо вони знадобляться державним службовцям-трансгендерам. Про це йдеться у 209-сторінковій заяві для ЛГБТ-благодійної організації Stonewall, пише Daily Telegraph.

    Предмети жіночої гігієни розставлять у чоловічих туалетах неподалік конференц-залів та головних входів у приміщення.

    «Буде надано санітарні скриньки та різноманітний вибір предметів гігієни у тих приміщеннях, де немає гендерно-нейтральних зручностей», – йдеться у документі.

    Чиновникам також дозволили використовувати позначення Mx в урядових комп'ютерних системах та довіднику персоналу замість Mr, Mrs чи Ms.

    У листопаді 2020 року Шотландія стала першим у світі регіоном, який зобов'язався безкоштовно давати прокладки та тампони всім, кому це необхідно. Депутати ухвалили «Білль про товари для місячних». Згідно з текстом, будь-яка мешканка Шотландії у разі потреби повинна мати можливість без труднощів і не втрачаючи почуття власної гідності отримати безоплатні прокладки, тампони або інші наявні засоби жіночої гігієни.

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    Теги: ЛГТБ Шотландія
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    У чоловічих туалетах уряду Шотландії розміщуватимуть засоби гігієни для жінок