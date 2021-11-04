У Шотландії хлопчиків молодших класів попросили одягнути спідниці заради рівності

Керівництво школи в Единбурзі попросило учнів молодших класів одягнути спідниці

Керівництво школи Castleview Primary у шотландському Единбурзі звернулося до сімей учнів-хлопчиків у молодших класах, попросивши їх простежити, щоб діти прийшли до освітнього закладу у спідницях з метою підтримання рівності. Як уточнює Daily Mail, аналогічне прохання адресували і вчителям.

У європейській школі зазначили, що готові навіть надати школярам спідниці, якщо батьки не знайдуть відповідних.

Заклик привів батьків деяких учнів у лють і вони почали критикувати ініціативу в Twitter. «Моєму синові всього п'ять, і він щойно отримав це зі школи! Нехай діти будуть дітьми», – обурилася Меган.

«Якщо хлопчик хоче носити спідницю в школі, йому слід дозволити, але навіщо тиснути на людей, щоб вони просили їхнього сина носити спідницю або щоб його вважали якимсь фанатиком?», – написала користувачка з ніком Nicola.

Коментуючи скарги, у школі заявили, що таким чином хочуть підтримати найпопулярнішу в іспанських школах акцію.

«Ми хочемо, щоб наша освітня установа була інклюзивною та просувала ідею рівності», – зазначили у школі.

Обурених батьків підтримали у некомерційній організації «Кампанія за справжню освіту». Представник організації зазначив, що дорослі нав'язують дітям свою тривожність, замість того, щоб навчити їх ставитися до інших так, як вони хотіли б, щоб ставилися до них.