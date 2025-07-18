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Рівень безробіття серед молодих поляків сягнув рекорду за останні десятиліття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Рівень безробіття серед молодих поляків сягнув рекорду за останні десятиліття
Молодь у Польщі не поспішає працювати
фото: Wojciech Olkusnik/East News

Безробіття серед осіб віком до 25 років зростає в Польщі найшвидше в усьому Євросоюзі

У Польщі спостерігається найшвидше зростання безробіття серед країн Європейського союзу. Рівень безробіття серед поляків молодших 25 років зріс майже на 30%, досягнувши найвищого рівня за 22 роки. Якщо ситуація не зміниться, можлива нова значна хвиля економічної еміграції. Про це пише «Главком» із посиланням на pulshr.pl.

Зазначається, що Польща може похвалитися одним із найнижчих рівнів безробіття в Європейському Союзі, проте значна тенденція до зростання серед молоді має стурбувати уряд. Востаннє такі дані було зафіксовано понад два десятиліття тому. У першому кварталі 2003 року рівень безробіття серед молоді у Польщі досяг рекордного рівня 46,5%.

Експерт кадрової служби Моніка Банись-Батор зазначила, що, хоча молоді люди амбітні й хочуть бути активними на ринку праці, вони мають багато побоювань «щодо кар'єрного зростання, пошуку відповідної роботи та конкуренції з боку працівників з інших країн».

«Молоде покоління – це амбітні люди, які хочуть розвиватися. Згідно з нашим опитуванням, 83% із них заявляють про бажання здобувати нові навички й досвід. Однак у теперішній економічній ситуації їхній оптимізм стикається з реальними побоюваннями щодо розвитку кар’єри, пошуку відповідної роботи чи навіть конкуренції з працівниками з інших країн. Якщо ми не створимо для них конкретних шляхів розвитку та входження на ринок праці, ми можемо змусити їх шукати альтернативи. Молодь не чекатиме. Якщо вона не знайде тут місця для себе, то поїде туди, де їй це місце запропонують», ‒ розповів засновник агенції Personnel Service Кшиштоф Інгльот. 

Експерти вважають, що якщо для молоді не буде створено певного кар'єрного шляху і не буде надано допомогу у виході на ринок праці, то може початися чергова хвиля еміграції за кордон.

Для порівняння, в Італії, яка має найвищий рівень безробіття молоді (21,6%), річний приріст склав лише 1%. Водночас у багатьох країнах ЄС становище молоді покращується. Наприклад, у Словаччині, на Мальті та в Литві зафіксували зниження, що перевищує 25%. 

Історично подібна ситуація мала місце понад два десятиліття тому, коли в першому кварталі 2003 року рівень безробіття серед молоді досяг 46,5%. Для багатьох тоді альтернативою стала трудова міграція. За останніми даними Євростату, у травні 2025 року у Європейському Союзі налічувалося майже 3 мільйони безробітних молодих людей.

Нагадаємо, наплив туристів починає впливати на польські міста, зокрема на Сопот, місто «серйозно постраждало від масового туризму», тож влада вирішила втрутитись.

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Теги: Польща ринок безробіття кордон молодь

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