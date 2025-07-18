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Північна Корея заборонила іноземцям відвідувати курорт після візиту Лаврова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Північна Корея заборонила іноземцям відвідувати курорт після візиту Лаврова
Кім Чен Ин вважає курорт «одним з найбільших успіхів року»
фото: KCNA

Північна Корея нещодавно відкрила великий туристичний курорт «Вонсан-Кальма»

Північна Корея тимчасово заборонила іноземцям відвідувати пляжний курорт на сході країни, який нещодавно було відкрито для туристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Національне управління туризму КНДР не пояснило причину такого рішення, однак за кілька днів до закриття курорту для іноземців його відвідав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він провів переговори з Кім Чен Ином на яхті північнокорейського лідера. Лавров пообіцяв «зробити все можливе» для збільшення потоку туристів з Росії до КНДР.

Як відомо, Північна Корея завершила будівництво великого туристичного курорту «Вонсан-Кальма» – одного з головних проєктів Кім Чен Ина. Влада називає його курортом «світового рівня».

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вважає цей курорт «одним з найбільших успіхів року». Він особисто інспектував хід будівництва, а поруч із курортом розташована його приватна резиденція. Комплекс має близько 7 тис. номерів у готелях і приватних віллах, відкритий аквапарк і аеропорт.

Попри жорсткі санкції, Туризм досі є важливим джерелом доходів для Північної Кореї. Після пандемії країна відкрила кордони лише для обмеженої кількості туристів з Росії. Всі відвідувачі перебувають під суворим наглядом і можуть зупинятись тільки в спеціально призначених готелях з обмеженим пересуванням країною.

Нагадаємо, Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Як повідомлялося, Північна Корея продовжує активно постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки війни проти України. За даними військових розвідувальних служб Південної Кореї, КНДР передала РФ понад 12 млн пострілів калібру 152 мм.

До слова, очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув до Північної Кореї в рамках офіційного візиту, натякнув на можливу участь військ цієї країни у подальших бойових діях у війні проти України.

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Теги: Сергій Лавров Північна Корея

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