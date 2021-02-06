У Держдепі США заявили, що виключать хуситів зі списку терористів

В ООН привітали рішення про виключення єменського руху «Ансар Аллах» зі списку терористичних організацій

Організація Об’єднаних Націй привітала намір Держдепартаменту США скасувати рішення попередньої адміністрації про включення єменського руху «Ансар Аллах» (хусити) в список терористичних організацій. Про це пише УНН із посиланням на заяву офіційного представника генсека ООН Стефан Дюжарріка та заяву Держдепа США до американського Конгресу.

«Наші дії повністю обумовлені гуманітарними наслідками (прийняття) цього рішення попередньою адміністрацією (США) в останній момент, який, як ясно дали зрозуміти ООН і гуманітарні організації, посилить найважчу гуманітарну кризу у світі, – наводить слова Дюжарріка в суботу агентство Reuters. – ми вітаємо заявлений намір адміністрації США скасувати включення в список, оскільки це принесе глибоке полегшення мільйонам єменців, які покладаються на гуманітарну допомогу і комерційний імпорт для елементарного задоволення потреб виживання».

У п’ятницю Держдепартамент повідомив Конгрес США про свій намір виключити рух єменських бунтівників з терористичного списку.

Мінфін США за день до інавгурації нового президента США демократа Джо Байдена повідомив про внесення руху «Ансар Аллах» в список терористичних організацій.

4 лютого Байден заявив, що Вашингтон припиняє підтримку бойових операцій аравійської коаліції в Ємені і має намір активізувати зусилля з мирного врегулювання в цій арабській країні. Водночас глава Білого дому зазначив, що Саудівська Аравія стикається з ракетними ударами «з боку підтримуваних Іраном сил», тому США продовжать допомагати королівству в захисті «суверенітету, територіальної цілісності і свого народу».

Конфлікт в Ємені триває з серпня 2014 року. Військова конфронтація посилилася після вторгнення в країну в березні 2015 року військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Війна, що триває призвела до виникнення найбільшої гуманітарної кризи у світі. За даними ООН, понад 24 млн єменців – приблизно 80% населення країни – потребують гуманітарної допомоги, а число внутрішньо переміщених осіб перевищує 3 млн.