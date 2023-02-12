У двох російських областях прогриміли вибухи (відео)

Наразі офіційної інформації про наслідки та причини вибухів немає

У ніч на 12 лютого в Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що після опівночі в Новооскольському районі Бєлгородської області пролунав вибух. Судячи з відео, від нього навіть спрацювали сигналізації в автомобілях.

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Менш ніж через годину «бавовну» почули жителі російського Курська. У місцевому пабліку йдеться, що «можливо, над містом щось збили».

Утім, офіційного інформації наразі немає ані щодо першого, ані щодо другого випадку.

Нагадаємо, що вранці 11 лютого у Бєлгородській області РФ прогримів вибух. Місцева влада заявила, що нібито в регіоні безпілотниками атаковано інфраструктурний об'єкт.

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Крім того, 3 лютого у російській Брянській області також лунала «бавовна». Неспокійно було у Стародубському окрузі.

Раніше, 2 січня, вранці у Брянській області Росії стався вибух. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що це була атака українського дрона.

2 лютого диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Майже через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще в лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.