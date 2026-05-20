Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС

Кремль планує дискредитувати мобілізацію, Зеленського та українську владу

Служба зовнішньої розвідки України отримала документи РФ, які свідчать про підготовку масштабної інформаційної кампанії проти України та її міжнародної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис відомства у соціальних мережах.

Кремль запускає нову кампанію дестабілізації

Служба зовнішньої розвідки України заявила про отримання російських документів, які свідчать про наміри Кремля активізувати кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та підриву підтримки Києва серед західних партнерів.

За даними розвідки, рішення про запуск нової кампанії РФ ухвалила після провалу весняного наступу та на тлі серйозних проблем у російській економіці.

Як повідомляє СЗРУ, адміністрація президента РФ поставила завдання спецслужбам, МЗС та російським медіа максимально посилити інформаційну кампанію в українському та європейському медіапросторі.

У документах згадується управління адміністрації президента РФ зі стратегічного партнерства та співробітництва, яке очолює Володимир Тітов. Саме цей підрозділ, за даними розвідки, визначив три основні напрями кампанії.

Основні цілі інформаційної кампанії РФ

Перший – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони. «Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті», – зазначають у СЗРУ.

Другий напрямок кампанії – дискредитація президента України Володимира Зеленського, його команди та членів родини.

Третім завданням у Кремлі визначили «недопущення другорядності медійного скандалу довкола А. Єрмака та інтерв’ю Ю. Мендель».

За інформацією української розвідки, у Москві вважають, що ця тема була витіснена з європейського інформаційного простору через міжнародні події, зокрема ситуацію навколо Ірану.

Фейки, проксі-медіа та «ляльки-символи»

У СЗРУ заявили, що для посилення суспільного резонансу російська сторона планує створювати фейкові документи нібито від імені українських органів влади та поширювати їх у медіа.

«Російська пропаганда навіть поставила завдання створити «ляльки-символи» дискредитаційної кампанії», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, РФ планує залучати до інформаційної кампанії колишніх українських посадовців, політиків та експертів. У відомстві повідомили, що вже фіксують перші спроби реалізації нового сценарію не лише в Україні, а й за кордоном.

Які медіа планує використовувати РФ

Окремі документи свідчать, що для поширення матеріалів у західному інформаційному просторі РФ планує використовувати понад 15 проксі-медіа. Серед ресурсів, які згадуються у документах, названі L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news.

У розвідці наголосили, що список медіаресурсів поки не є остаточним і має бути затверджений адміністрацією президента РФ найближчим часом.

За оцінкою СЗРУ, Росія планує й надалі нарощувати масштаби інформаційної кампанії, розширювати деструктивні наративи та збільшувати аудиторію їхнього поширення.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій.

Росія вже несе значні втрати у війні та втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Він наголосив, що оголошення загальної мобілізації могло б серйозно підірвати внутрішню стабільність у країні та викликати невдоволення серед населення.