Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС
Кремль наказав посилити кампанію проти Зеленського та мобілізації
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кремль планує дискредитувати мобілізацію, Зеленського та українську владу

Служба зовнішньої розвідки України отримала документи РФ, які свідчать про підготовку масштабної інформаційної кампанії проти України та її міжнародної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис відомства у соціальних мережах.

Кремль запускає нову кампанію дестабілізації

Служба зовнішньої розвідки України заявила про отримання російських документів, які свідчать про наміри Кремля активізувати кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та підриву підтримки Києва серед західних партнерів.

За даними розвідки, рішення про запуск нової кампанії РФ ухвалила після провалу весняного наступу та на тлі серйозних проблем у російській економіці.

Як повідомляє СЗРУ, адміністрація президента РФ поставила завдання спецслужбам, МЗС та російським медіа максимально посилити інформаційну кампанію в українському та європейському медіапросторі.

У документах згадується управління адміністрації президента РФ зі стратегічного партнерства та співробітництва, яке очолює Володимир Тітов. Саме цей підрозділ, за даними розвідки, визначив три основні напрями кампанії.

Основні цілі інформаційної кампанії РФ

Перший – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони. «Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті», – зазначають у СЗРУ.

Другий напрямок кампанії – дискредитація президента України Володимира Зеленського, його команди та членів родини.

Третім завданням у Кремлі визначили «недопущення другорядності медійного скандалу довкола А. Єрмака та інтерв’ю Ю. Мендель».

За інформацією української розвідки, у Москві вважають, що ця тема була витіснена з європейського інформаційного простору через міжнародні події, зокрема ситуацію навколо Ірану.

Фейки, проксі-медіа та «ляльки-символи»

У СЗРУ заявили, що для посилення суспільного резонансу російська сторона планує створювати фейкові документи нібито від імені українських органів влади та поширювати їх у медіа.

«Російська пропаганда навіть поставила завдання створити «ляльки-символи» дискредитаційної кампанії», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, РФ планує залучати до інформаційної кампанії колишніх українських посадовців, політиків та експертів. У відомстві повідомили, що вже фіксують перші спроби реалізації нового сценарію не лише в Україні, а й за кордоном.

Які медіа планує використовувати РФ

Окремі документи свідчать, що для поширення матеріалів у західному інформаційному просторі РФ планує використовувати понад 15 проксі-медіа. Серед ресурсів, які згадуються у документах, названі L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news.

У розвідці наголосили, що список медіаресурсів поки не є остаточним і має бути затверджений адміністрацією президента РФ найближчим часом.

За оцінкою СЗРУ, Росія планує й надалі нарощувати масштаби інформаційної кампанії, розширювати деструктивні наративи та збільшувати аудиторію їхнього поширення.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій. 

Росія вже несе значні втрати у війні та втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Він наголосив, що оголошення загальної мобілізації могло б серйозно підірвати внутрішню стабільність у країні та викликати невдоволення серед населення.

Читайте також:

Теги: росія розвідка Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз може змінити підхід до українських чоловіків у Європі
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Вчора, 18:14
Якщо провину підозрюваного доведуть, чоловіку загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна
СБУ викрила охоронця університету, який наводив ворожі удари по Києву
Вчора, 15:25
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня, 00:00
Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
13 травня, 09:14
Каллас: «Є багато питань щодо того, які вимоги ми маємо до Росії, щоб мати стабільну та мирну Європу»
ЄС обговорить перемовини з Росією: названо дату
11 травня, 10:52
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
6 травня, 10:01
Після удару українських безпілотників у ніч на 1 травня спалахнули резервуари з нафтомазутною сумішшю
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
3 травня, 06:32
Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
1 травня, 19:22
Партнерство Сирії з Росією ризикує погіршити зв’язки країни з Євросоюзом та США
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
1 травня, 17:54

Соціум

НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС
Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри
Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому
Трамп розкрив унікальні деталі нової бальної зали Білого дому
Таїланд посилює візові правила для туристів
Таїланд посилює візові правила для туристів
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua