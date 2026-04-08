Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що для Трампа принципово важливо припинення Іраном збагачення урану

Адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.

Сам Дональд Трамп підтвердив намір США домогтися повної ліквідації ядерних запасів Тегерана. У соцмережі Truth Social він зазначив, що Вашингтон планує співпрацювати з іранською стороною для вилучення ядерних матеріалів із підземних сховищ, наголосивши на неприпустимості подальшого процесу збагачення урану в країні.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

Як відомо, американські політики по-різному оцінили рішення президента США Дональда Трампа погодитися на тимчасове перемир’я з Іраном. Частина політиків висловила полегшення через уникнення ескалації, тоді як інші різко розкритикували риторику та дії президента.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що рішення про перемир’я є вимушеним відступом після агресивних заяв Трампа.