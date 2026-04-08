Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що для Трампа принципово важливо припинення Іраном збагачення урану 

Адміністрація президента США визначила питання високозбагаченого урану в Ірані як один із ключових пріоритетів напередодні нового етапу переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підкреслила, що для Дональда Трампа припинення збагачення урану є принциповою позицією, якої він планує суворо дотримуватися. В американській адміністрації висловлюють сподівання, що розв'язати цю проблему вдасться за допомогою дипломатичних інструментів.

Сам Дональд Трамп підтвердив намір США домогтися повної ліквідації ядерних запасів Тегерана. У соцмережі Truth Social він зазначив, що Вашингтон планує співпрацювати з іранською стороною для вилучення ядерних матеріалів із підземних сховищ, наголосивши на неприпустимості подальшого процесу збагачення урану в країні.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

Як відомо, американські політики по-різному оцінили рішення президента США Дональда Трампа погодитися на тимчасове перемир’я з Іраном. Частина політиків висловила полегшення через уникнення ескалації, тоді як інші різко розкритикували риторику та дії президента. 

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що рішення про перемир’я є вимушеним відступом після агресивних заяв Трампа.

Читайте також

Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
Вчора, 22:50
Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликає всі сторони дотримуватися умов припинення вогню
Припинення вогню у Перській затоці: заява генсека ООН
Вчора, 13:38
Фінська армійська вантажівка, де впали два безпілотники, у неділю, 29 березня 2026 року
Фінляндія розгортає радари через загрозу безпілотників
2 квiтня, 19:42
Попри спроби США та платформ соцмереж спростовувати фейки, нові хвилі дезінформації продовжують з’являтися і поширюватися
Пропаганда та ШІ стали ключовою зброєю Ірану у війні – аналіз The New York Times 
29 березня, 00:55
Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа
Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа
25 березня, 02:59
Ворог завдав удару по центру міста Житомир
РФ за добу запустила майже тисячу БпЛА по Україні: деталі атаки від Повітряних сил
24 березня, 19:25
CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном
CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном
19 березня, 01:45
Зеленський вважає, що зняття санкцій з Росії не допоможе світу, а допоможе тільки РФ
Зеленський оцінив наслідки війни з Іраном для України
15 березня, 09:40
Батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
10 березня, 15:13

Політика

Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
Нетаньягу готовий поновити війну проти Ірану у будь-який момент
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
Іран заявив про зрив домовленостей зі США ще до початку переговорів
Трамп таки наважився? Питання виходу США з НАТО знову на столі
Трамп таки наважився? Питання виходу США з НАТО знову на столі
Іран знову перекрив Ормузьку протоку і пригрозив зірвати перемир’я
Іран знову перекрив Ормузьку протоку і пригрозив зірвати перемир’я

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
