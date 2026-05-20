Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
У ЗСУ з’явився лазерний тренажер для операторів Stinger
фото: Міноборони України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У ЗСУ почали готувати операторів Stinger для полювання на «Шахеди»

У Збройних силах України почали використовувати новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger. Про появу системи повідомили у Міністерстві оборони України, інформаує «Главком»

Тренажер призначений для підготовки військових, які працюють із ПЗРК Stinger та залучаються до протидії російським ударним безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе типу «Шахед».

Як зазначають у Міноборони, американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger перебувають на озброєнні ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Завдяки інфрачервоній головці самонаведення комплекс здатний захоплювати тепловий слід двигуна дрона-камікадзе типу «Шахед» та знищувати ціль прямим влучанням.

У Міноборони наголошують, що підготовка операторів таких комплексів потребує значних ресурсів, зокрема використання навчальних установок, ракет, блоків живлення та інших компонентів.

Саме тому використання тренажерів дозволяє суттєво знизити витрати та пришвидшити підготовку військових. Новий лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю повторює бойовий комплекс – його вагу, габарити та алгоритм роботи.

За допомогою системи військові можуть відпрацьовувати повний цикл дій оператора: виявлення повітряної цілі, її захоплення, супроводження, пуск ракети та ураження.

У ролі повітряних цілей використовуються безпілотники, які імітують різні типи загроз – ударні дрони, крилаті ракети, літаки та гелікоптери.

Крім того, тренажер автоматично фіксує правильність дій оператора, зокрема швидкість виявлення цілі, точність наведення та коректність виконання пуску.

Нагадаємо, що українські оператори дронів-перехоплювачів можуть керувати бойовими безпілотниками через інтернет наживо – незалежно від того, де саме вони перебувають.

Читайте також:

Теги: дрон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західний фінансист Річард Дейтц залишив російський ринок та вклався в Україну
Західний інвестор після роботи в РФ переключився на Україну
18 травня, 15:33
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час конференції 18 травня 2026 року
Образа для равлика. Глава МЗС Латвії висміяла пересування росіян на фронті
18 травня, 14:36
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Ремонтні роботи у метрополітені
Київ розробив план ремонту перегінного тунелю на синій гілці метро
15 травня, 19:51
Путін може політично не пережити війну в Україні
Путін натякає на завершення війни Росії в Україні, але чому саме зараз? Аналіз CNN
12 травня, 01:45
Москва вкотре заявляє про готовність переговорів з Євросоюзом
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
8 травня, 13:20
Ентоні Блінкен заявив про значні втрати РФ та зміну тенденцій на фронті
Україна перехопила ініціативу у війні з Росією – Блінкен
7 травня, 08:01
У Волгограді обмежили відвідування масових заходів на травневі свята
Ні візочків, ні собак: Волгоград запроваджує жорсткі заборони на святкові вихідні
6 травня, 08:23
Державне підприємство продовжує нарощувати бюджет на утримання штату
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
24 квiтня, 14:02

Соціум

Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії
Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС
Розвідка викрила нову кампанію Кремля проти України та ЄС
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри
Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua