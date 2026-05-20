Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами

У ЗСУ з’явився лазерний тренажер для операторів Stinger

У ЗСУ почали готувати операторів Stinger для полювання на «Шахеди»

У Збройних силах України почали використовувати новий вітчизняний лазерний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger. Про появу системи повідомили у Міністерстві оборони України, інформаує «Главком»

Тренажер призначений для підготовки військових, які працюють із ПЗРК Stinger та залучаються до протидії російським ударним безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе типу «Шахед».

Як зазначають у Міноборони, американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger перебувають на озброєнні ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Завдяки інфрачервоній головці самонаведення комплекс здатний захоплювати тепловий слід двигуна дрона-камікадзе типу «Шахед» та знищувати ціль прямим влучанням.

У Міноборони наголошують, що підготовка операторів таких комплексів потребує значних ресурсів, зокрема використання навчальних установок, ракет, блоків живлення та інших компонентів.

Саме тому використання тренажерів дозволяє суттєво знизити витрати та пришвидшити підготовку військових. Новий лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю повторює бойовий комплекс – його вагу, габарити та алгоритм роботи.

За допомогою системи військові можуть відпрацьовувати повний цикл дій оператора: виявлення повітряної цілі, її захоплення, супроводження, пуск ракети та ураження.

У ролі повітряних цілей використовуються безпілотники, які імітують різні типи загроз – ударні дрони, крилаті ракети, літаки та гелікоптери.

Крім того, тренажер автоматично фіксує правильність дій оператора, зокрема швидкість виявлення цілі, точність наведення та коректність виконання пуску.

