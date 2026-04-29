Головна Світ Соціум
search button user button menu button

СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів знищила ключовий вузол нафтологістики РФ, завдавши удару по її економіці та військовому забезпеченню
фото: СБУ

Після атаки спалахнули резервуари, під ударом ключова ланка нафтологістики

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

Йдеться про об’єкт, що належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється одразу у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Унаслідок атаки безпілотників на території станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, вогонь охопив більшість резервуарів для зберігання нафти.

«СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури», – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

У відомстві наголошують, що подібні удари спрямовані на послаблення економічного та військового потенціалу Росії, зокрема через порушення стабільної роботи її енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.

Читайте також:

Теги: СБУ нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua