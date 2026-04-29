СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону

Атака дронів знищила ключовий вузол нафтологістики РФ, завдавши удару по її економіці та військовому забезпеченню

Після атаки спалахнули резервуари, під ударом ключова ланка нафтологістики

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 29, 2026

Йдеться про об’єкт, що належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється одразу у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Унаслідок атаки безпілотників на території станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, вогонь охопив більшість резервуарів для зберігання нафти.

«СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури», – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

У відомстві наголошують, що подібні удари спрямовані на послаблення економічного та військового потенціалу Росії, зокрема через порушення стабільної роботи її енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.