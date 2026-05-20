НАТО наважилося на відчайдушний крок? Генсек зробив жорстке попередження Росії

Рютте пригрозив Кремлю «руйнівними наслідками» через ядерну зброю

Росія зіткнеться з «руйнівними наслідками», якщо наважиться застосувати ядерну зброю проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції у Брюсселі.

Генсек НАТО жорстко відреагував на нові спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, які стартували цього тижня. За його словами, у Кремлі знають про наслідки можливого застосування ядерної зброї проти України.

Під час брифінгу журналісти попросили генерального секретаря НАТО прокоментувати російсько-білоруські навчання з бойового застосування ядерної зброї.

«Вони знають, що якщо це трапиться - наслідки будуть руйнівними», - заявив Рютте, відповідаючи на питання про можливе використання Росією ядерної зброї проти України. Водночас генсек Альянсу наголосив, що НАТО уважно стежить за перебігом цих навчань.

Як відомо, 18 травня у Білорусі стартували спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї. До маневрів залучили ракетні війська та авіацію, а координацію здійснює Генеральний штаб Збройних сил Білорусі.

Під час навчань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їх підготовку до використання, а також дії у непідготовлених районах на території Білорусі. У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що ці маневри нібито не спрямовані проти третіх країн.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує ядерні навчання як елемент тиску на союзників України та спробу демонстрації сили на тлі проблем російської армії на фронті.