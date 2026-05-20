Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану

Тегеран пригрозив розширити війну далеко за межі Близького Сходу

Іран пригрозив розширенням війни за межі Близького Сходу у разі нових атак з боку США. Заява пролунала після слів президента Дональда Трампа про готовність відновити масштабну військову операцію проти Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляє Reuters, американський лідер заявив, що був «за годину» від ухвалення рішення про нову військову кампанію проти Ірану. «Я був за годину від ухвалення рішення сьогодні», - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Водночас президент США додав, що переговори з Іраном наразі просуваються позитивно і ситуація може завершитися «дуже швидко».

Після цього Корпус вартових ісламської революції Ірану виступив із жорсткою заявою, пригрозивши розширенням конфлікту далеко за межі Близького Сходу. «Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону», – заявили у Корпусі вартових ісламскьої революції.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливу війну з Іраном виправданою через загрозу отримання Тегераном ядерної зброї. За словами американського лідера, навіть якщо така політика є непопулярною, він не дозволить, «щоб світ підірвався» під час його президентства. Трамп також заявив, що Іран потенційно може створити зброю, здатну «дуже швидко знищити великі міста», зокрема Лос-Анджелес.

Окремо він прокоментував зростання цін на нафту, назвавши це «дрібницею» та закликавши американців «потерпіти деякий час». Водночас, за даними опитування CNN, 77% респондентів, включно з більшістю прихильників Республіканської партії, вважають, що політика Трампа призвела до зростання вартості життя у США.