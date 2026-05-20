Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Тегеран пригрозив війною далеко за межами Близького Сходу
фото: Trends Research & Advisory
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тегеран пригрозив розширити війну далеко за межі Близького Сходу

Іран пригрозив розширенням війни за межі Близького Сходу у разі нових атак з боку США. Заява пролунала після слів президента Дональда Трампа про готовність відновити масштабну військову операцію проти Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як повідомляє Reuters, американський лідер заявив, що був «за годину» від ухвалення рішення про нову військову кампанію проти Ірану. «Я був за годину від ухвалення рішення сьогодні», - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Водночас президент США додав, що переговори з Іраном наразі просуваються позитивно і ситуація може завершитися «дуже швидко».

Після цього Корпус вартових ісламської революції Ірану виступив із жорсткою заявою, пригрозивши розширенням конфлікту далеко за межі Близького Сходу. «Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону», – заявили у Корпусі вартових ісламскьої революції.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливу війну з Іраном виправданою через загрозу отримання Тегераном ядерної зброї. За словами американського лідера, навіть якщо така політика є непопулярною, він не дозволить, «щоб світ підірвався» під час його президентства. Трамп також заявив, що Іран потенційно може створити зброю, здатну «дуже швидко знищити великі міста», зокрема Лос-Анджелес.

Окремо він прокоментував зростання цін на нафту, назвавши це «дрібницею» та закликавши американців «потерпіти деякий час». Водночас, за даними опитування CNN, 77% респондентів, включно з більшістю прихильників Республіканської партії, вважають, що політика Трампа призвела до зростання вартості життя у США.

Читайте також:

Теги: Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Doja Cat також відома як сценаристка та музична продюсерка
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
15 травня, 16:14
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
29 квiтня, 16:29
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
28 квiтня, 09:58
Ціна на еталонну нафту Brent піднялася до $109,64 за барель
Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли
28 квiтня, 08:46
Трамп став заручником війни з Іраном. Аналіз NYT
Трамп став заручником війни з Іраном. Аналіз NYT
27 квiтня, 04:15
Українська армія уточнила втрати Росії
Генштаб підтвердив ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля
24 квiтня, 13:15
Іран обійшов контроль США в Перській затоці
Іранські танкери вийшли з-під блокади США: як їм це вдалося
22 квiтня, 16:22
Уражено низку важливих об'єктів російського агресора
Українські захисники уразили три склади боєприпасів окупантів
21 квiтня, 15:28
Аннелі Кольк: Наратив про Нарву росіяни просувають роками, намагаючись розколоти соціум
Посол Естонії Аннелі Кольк: Україні потрібна саме перемога, інакше Росія повернеться інтерв'ю
21 квiтня, 09:45

Соціум

США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
США взялися за створення масової дешевої ракети для Patriot
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
Москва та Пекін домовилися про новий транспортний коридор
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Погрози США спровокували нову різку реакцію Ірану
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua