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    У Еквадорі внаслідок заворушень у тюрмі загинуло понад пів сотні в’язнів

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    У найбільшій в&rsquo;язниці країни бунтують &laquo;мешканці&raquo; - У Еквадорі внаслідок заворушень у тюрмі загинуло понад пів сотні в’язнів

    У найбільшій в’язниці країни бунтують «мешканці»

    Фото з відкритих джерел

    У країні діє закон, згідно з яким силовики мають більше повноважень

    Щонайменше 52 в’язні загинули у суботу вранці 13 листопада в результаті заворушень в Літорал – найбільшій в’язниці Еквадору. Про це повідомляє AP.

    Зазначається, що ще 10 в’язнів отримали поранення.

    Заворушення у пенітенціарній установі в місті Гуаякіль сталися у той час, як в країні діє указ президента Гільєрмо Лассо про надзвичайну ситуацію, згідно з яким силовики мають більше повноважень для боротьби з контрабандою наркотиків та іншим злочинами.

    Всього в країні близько 40 тисяч в’язнів, із яких 8 500 відбувають покарання саме у Літоралі.

    Зазначається, що до сьогоднішніх смертельних заворушень в Еквадорі цього року загинуло вже понад 230 в’язнів у країні.

    Нагадаємо, Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею.

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    Теги: Еквадор
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    У Еквадорі внаслідок заворушень у тюрмі загинуло понад пів сотні в’язнів