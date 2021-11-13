У Еквадорі внаслідок заворушень у тюрмі загинуло понад пів сотні в’язнів

У країні діє закон, згідно з яким силовики мають більше повноважень

Щонайменше 52 в’язні загинули у суботу вранці 13 листопада в результаті заворушень в Літорал – найбільшій в’язниці Еквадору. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що ще 10 в’язнів отримали поранення.

Заворушення у пенітенціарній установі в місті Гуаякіль сталися у той час, як в країні діє указ президента Гільєрмо Лассо про надзвичайну ситуацію, згідно з яким силовики мають більше повноважень для боротьби з контрабандою наркотиків та іншим злочинами.

Всього в країні близько 40 тисяч в’язнів, із яких 8 500 відбувають покарання саме у Літоралі.

Зазначається, що до сьогоднішніх смертельних заворушень в Еквадорі цього року загинуло вже понад 230 в’язнів у країні.

Нагадаємо, Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею.