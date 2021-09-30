В Еквадорі сталася масштабна перестрілка у в'язниці: понад 100 жертв

Силовикам знадобився час, щоб встановити контроль над в'язницею

Масштабна перестрілка сталася в одній з найбільших в'язниць Еквадору. В результаті стрілянини загинули 116 осіб, ще 80 були поранені, а шестеро зникли. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє Reuters.

Розбірки між членами злочинних угруповань відбулися в тюрмі Penitenciaria del Litoral в провінції Гуаяс. Силовикам знадобився час, щоб встановити контроль над в'язницею.

У зв'язку з перестрілкою президент країни Гільєрмо Лассо підписав указ про оголошення надзвичайного стану в пенітенціарній системі країни на 60 днів, щоб «відновити порядок і запобігти новим епізодам насильства».

Також уряд посилив військову присутність за межами об'єкта. Влада пообіцяла допомогти сім'ям загиблих і поранених в'язнів.

До слова, у Японії стратять жінку, яка заробила мільйони на вбивствах чоловіків.

Також у суді в Делі сталася стрілянина є загиблі.

Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, 22 вересня у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За словами очевидців та свідків надзвичайної події, зловмисник відкрив вогонь через зауваження. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет «Форт» з набоями.