У Фінляндії розбився винищувач Hornet

Пілот повітряного судна катапультувався

Винищувач Hornet потрапив в авіакатастрофу в місті Рованіємі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військово-повітряні сили Фінляндії.

За попередніми даними, пілот зміг катапультуватися. Його пошуки тривають.

Аварія сталася в Рованіємі близько 10:50 ранку. Літак впав у районі аеропорту. На цей час дорога до нього, як і сам обʼєкт, закриті.

Міжнародний аеропорт Рованіємі на півночі Фінляндії в регіоні Лапландія, розташований за 2 км від села Санта-Клауса та 8 км від центру міста Рованіемі. Північне полярне коло проходить прямо через північний край злітно-посадкової смуги. Третій за пасажиропотоком аеропорт Фінляндії, більшість авіарейсів є сезонними і здійснюються в різдвяний період з кінця листопада до середини січня.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.