Повітряні Сили втратили винищувач Су-27. Пілот зміг врятуватися

Причини втрати літака з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу

Уранці 28 квітня під час відбиття нападу російських дронів Україна втратила винищувач Су-27. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає «Главком».

Пілот літака зміг катапультуватися. На місці приземлення його знайшла пошуково-рятувальна команда, яка доставила його до лікарні. Зараз його стан стабільний, його життю нічого не загрожує.

Причини втрати літака з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Винищувач F-16, яким керував 26-річний Павло Іванов, вірогідно був збитий російською ракетою. Як інформує «Главком», про це повідомляє ВВС, посилаючись на власні джерела у владі.

«Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу «повітря-повітря» Р-37», – повідомили ВВС джерела. Обставини інциденту ще розслідуються.

Також президент присвоїв загиблому пілоту F-16 звання Героя України.

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.