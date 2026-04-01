У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
фото: The White house/Facebook

Дорогу, яка веде від аеропорту до резиденції президента Мар-а-Лаго, вже перейменували на бульвар Дональда Дж. Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон, що дозволяє офіційне перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Зміна назви об’єкта, розташованого поблизу маєтку Мар-а-Лаго, запланована на липень. Крім того, нещодавно ділянку дороги, що веде від аеропорту до резиденції президента, вже перейменували на бульвар Дональда Дж. Трампа.

Паралельно з цим Дональд Трамп представив амбітний проєкт своєї президентської бібліотеки, яка розміститься у надсучасному хмарочосі в центрі Маямі. На оприлюднених візуалізаціях зображено висотну вежу з фірмовим написом «Trump», інтер’єр якої включає золоті ескалатори, величезну бальну залу та копію Овального кабінету. Особливістю будівлі мають стати вестибюль із президентським літаком, сади на даху та гігантська золота статуя самого Трампа. Розробкою дизайну займалася архітектурна компанія Bermello Ajamil, а на новоствореному вебсайті бібліотеки вже відкрито збір пожертв.

Зведення об’єкта стало можливим після того, як коледж Маямі-Дейд передав під будівництво ділянку землі в центрі міста вартістю понад $67 млн. Попри спроби оскаржити цей подарунок у суді, позов було відхилено. Ерік Трамп уже назвав майбутню бібліотеку однією з найкрасивіших споруд, яка стане новим символом горизонту Маямі. Ці ініціативи є частиною ширших зусиль президента щодо увічнення свого імені в назвах ключових американських установ, культурних центрів та навіть на національній валюті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.

Читайте також

Чому тепер європейці не поспішають допомагати США
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
16 березня, 12:27
Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
2 березня, 01:32
Ціни на нафту зросли до $78 через блокування Ормузької протоки
Ціни на нафту оновили пікові значення: причина
2 березня, 11:00
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
5 березня, 23:59
Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
5 березня, 09:59
У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
20 березня, 11:35
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
23 березня, 23:11
Трамп хотів би, аби його запам'ятали миротворцем
Трамп заявив, що вважає себе миротворцем
28 березня, 06:32

Соціум

У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
Викрадення американської журналістки у Багдаді: з'явилися нові деталі
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Папа Римський закликав Трампа зупинити війну в Ірані
Ізраїль заявив про ліквідацію високопосадовців «Хезболли»
Ізраїль заявив про ліквідацію високопосадовців «Хезболли»
Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
Суд заблокував будівництво бальної зали Трампа в Білому домі
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram
У Росії зафіксовано масштабний збій у роботі Telegram

Новини

Збірна України оприлюднила стартовий склад на матч проти Албанії
Вчора, 20:33
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
Вчора, 19:52
Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії
Вчора, 19:37
У Полтаві під атаку росіян потрапила спортивна арена
Вчора, 17:19
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Вчора, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
