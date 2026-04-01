У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа

Дорогу, яка веде від аеропорту до резиденції президента Мар-а-Лаго, вже перейменували на бульвар Дональда Дж. Трампа

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон, що дозволяє офіційне перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Зміна назви об’єкта, розташованого поблизу маєтку Мар-а-Лаго, запланована на липень. Крім того, нещодавно ділянку дороги, що веде від аеропорту до резиденції президента, вже перейменували на бульвар Дональда Дж. Трампа.

Паралельно з цим Дональд Трамп представив амбітний проєкт своєї президентської бібліотеки, яка розміститься у надсучасному хмарочосі в центрі Маямі. На оприлюднених візуалізаціях зображено висотну вежу з фірмовим написом «Trump», інтер’єр якої включає золоті ескалатори, величезну бальну залу та копію Овального кабінету. Особливістю будівлі мають стати вестибюль із президентським літаком, сади на даху та гігантська золота статуя самого Трампа. Розробкою дизайну займалася архітектурна компанія Bermello Ajamil, а на новоствореному вебсайті бібліотеки вже відкрито збір пожертв.

Зведення об’єкта стало можливим після того, як коледж Маямі-Дейд передав під будівництво ділянку землі в центрі міста вартістю понад $67 млн. Попри спроби оскаржити цей подарунок у суді, позов було відхилено. Ерік Трамп уже назвав майбутню бібліотеку однією з найкрасивіших споруд, яка стане новим символом горизонту Маямі. Ці ініціативи є частиною ширших зусиль президента щодо увічнення свого імені в назвах ключових американських установ, культурних центрів та навіть на національній валюті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.