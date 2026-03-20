ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times

У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Дорогі ракети запускають по дешевих дронах, а радари залишають без належного захисту

Українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання The Times.

За даними видання, група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.

«Часто вони стріляли бездумно. Наприклад, вони використовували ракету SM-6 – з корабля, дуже хорошу ракету вартістю близько $6 мільйонів, щоб збити «шахед» вартістю $70 тис. доларів», – розповів український офіцер.

Також, за словами співрозмовників, у США та союзників практикується запуск кількох ракет по одній цілі. Зокрема, може йтися про використання до восьми ракет системи Patriot, кожна з яких коштує понад $3 мільйони.

Окрему увагу українські інструктори звернули на підходи до розгортання радарів. За їхніми словами, американські військові не завжди забезпечують належне маскування таких систем.

Українські військові наголошують, що в умовах війни проти Росії мобільність і постійне переміщення радарів стали ключовими для їх збереження. Водночас, як зазначає The Times, були випадки, коли дорогі радіолокаційні системи ставали легкою ціллю.

«Два місяці вони стояли точно на тому самому місці, а потім прилетіли «шахеди». Три «шахеди» вартістю близько $70 тис. кожен. І все», – заявив високопоставлений український офіцер.

За його словами, у цьому випадку було уражено радар раннього виявлення вартістю близько $1 мільярда, а також ще одну систему протиповітряної оборони вартістю близько $300 мільйонів.

Аналітики відзначають, що український досвід війни змусив ЗСУ адаптувати більш економічні та мобільні підходи до протидії дронам, тоді як союзники лише починають змінювати свої тактики з урахуванням нових загроз.

Нагадаємо, що ескалація війни з Іраном після ударів по газовому родовищу Південний Парс може мати неконтрольовані наслідки для регіону та світу.

