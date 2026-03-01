Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список

Серед використаних засобів для атаки по Ірану є такі літаки, як бомбардувальники-невидимки B-2 та винищувачі F-18, F-16 та F-22

Американські військові застосували різноманітні зенітні ракети та винищувачі протягом перших 24 годин операції, що відбулася у вихідні в Ірані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Центральне командування США оприлюднило огляд місії, детально описавши, як американські війська «завдають ударів по цілях, щоб ліквідувати апарат безпеки іранського режиму, надаючи пріоритет місцям, які становлять безпосередню загрозу». Військові стверджують, що завдали ударів по понад 1000 іранських цілях.

За даними Центрального командування Ірану, США атакували штаб-квартиру іранських збройних сил, ракетні об'єкти, військові кораблі та підводні човни.

За даними CENTCOM, серед використаних засобів є такі літаки, як бомбардувальники-невидимки B-2 та винищувачі, а також ракети Patriot та системи протиракетної оборони, а також «спеціальні можливості, які ми не можемо перерахувати».

Список включає:

Бомбардувальники-невидимки B-2;

Ударні дрони LUCAS;

Ракетні системи-перехоплювачі Patriot;

Термінальні висотні системи протиракетної оборони (THAAD);

Винищувачі F-18, F-16 та F-22;

Штурмові літаки А-10;

Винищувачі-невидимки F-35;

Літак радіоелектронної атаки EA-18G;

Літаки раннього радіолокаційного виявлення та управління;

Повітряний зв'язковий ретранслятор;

Морський патрульний літак P-8;

Розвідувальний літак RC-135;

Високомобільні артилерійсько-ракетні системи M142;

Атомоподібні авіаносці;

Ракетні есмінці;

Системи боротьби з дронами;

Заправка літаків-заправників;

Заправка суден паливом;

Транспортний літак C-17 Globemaster;

Вантажний літак C-130.

Як відомо, Центральне командування США (Centcom) заявило, що троє американських військових загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення в рамках операції «Епічна лють» проти Ірану.

У командуванні зазначили, що кілька інших солдатів отримали незначні осколкові травми та струс мозку, і скоро повернуться до служби.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.