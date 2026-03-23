Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори

В Ірані вважають, що Трамп просто маніпулює нафтовим і фінансовим ринками, коли говорить про переговори

Дональд Трамп оголошив про проведення результативних переговорів з офіційними представниками Ірану, що дозволило йому на п'ять днів відкласти запланований удар по іранській енергосистемі. Але Іран все заперечив. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами президента США, сторони досягли згоди майже з усіх ключових питань щодо повного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Трамп зазначив, що діалог вели його спецпосланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а іранську сторону нібито представляв «дуже шанований лідер».

Водночас офіційний Тегеран категорично заперечує факт прямих контактів. Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Калібаф назвав заяви американського лідера «фейковими новинами», спрямованими на маніпуляцію нафтовим і фінансовим ринками. У Корпусі вартових ісламської революції слова Трампа охарактеризували як психологічну операцію, а Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило лише консультації з Оманом щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Попри суперечливі заяви сторін, з’явилася інформація про можливу зустріч представників США та Ірану в Ісламабаді вже цього тижня за посередництва Пакистану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після розмови з Трампом підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість досягнення угоди, яка б враховувала безпекові інтереси союзників.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

