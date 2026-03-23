Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори

Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

В Ірані вважають, що Трамп просто маніпулює нафтовим і фінансовим ринками, коли говорить про переговори

Дональд Трамп оголошив про проведення результативних переговорів з офіційними представниками Ірану, що дозволило йому на п'ять днів відкласти запланований удар по іранській енергосистемі. Але Іран все заперечив. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами президента США, сторони досягли згоди майже з усіх ключових питань щодо повного врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Трамп зазначив, що діалог вели його спецпосланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а іранську сторону нібито представляв «дуже шанований лідер».

Водночас офіційний Тегеран категорично заперечує факт прямих контактів. Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Калібаф назвав заяви американського лідера «фейковими новинами», спрямованими на маніпуляцію нафтовим і фінансовим ринками. У Корпусі вартових ісламської революції слова Трампа охарактеризували як психологічну операцію, а Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило лише консультації з Оманом щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Попри суперечливі заяви сторін, з’явилася інформація про можливу зустріч представників США та Ірану в Ісламабаді вже цього тижня за посередництва Пакистану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після розмови з Трампом підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість досягнення угоди, яка б враховувала безпекові інтереси союзників. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.  

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Теги: США Іран Дональд Трамп переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

