«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«У нас не було вибору». Трамп про операцію проти Ірану
фото: АР

Президент США також заявив, що Тегеран уже намагається домовитися про угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон був змушений розпочати військові дії проти Ірану. За його словами, Сполучені Штати завдали удару першими, щоб запобігти можливій атаці з боку Тегерана, пише «Главком».

«У нас дійсно не було вибору. Вони б нас атакували, якби ми не атакували їх, бо вони божевільні. У довгостроковій перспективі наші дії значно підвищать стабільність у регіоні, ціни на нафту, фондовий ринок та все інше», – сказав президент США.

За словами Трампа, після початку бойових дій Іран нібито почав сигналізувати про готовність до переговорів.

«Вони дзвонять і питають: «Як нам укласти угоду?» Я кажу: «Ви трохи запізнилися». Ми хочемо воювати зараз більше, ніж вони», – сказав Трамп.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли  Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

Теги: Дональд Трамп Іран США

