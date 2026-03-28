Трамп заявив, що вважає себе миротворцем

Трамп: Я справді вірю, що я миротворець

Президент США Дональд Трамп під час виступу на саміті Future Investment Initiative в Маямі заявив, що вважає себе миротворцем та хотів би, аби його запам'ятали саме в такій ролі, пише «Главком».

«Я знаю, що це звучить дивно з моїх вуст, але я б дуже хотів, щоб мене запам’ятали як великого миротворця. Я справді вірю, що я миротворець. Зараз на це не дуже схоже, але я вважаю себе миротворцем», – сказав президент США.

Водночас Трамп коментував війну на Близькому Сході та зазначив, що це військова операція, а не війна. Американський лідер нагадав, що для початку війни потрібне схвалення Конгресу, тоді як для військових операції не потрібно.

Також господар Білого дому розхвалив успіхи військових дій США у Венесуелі та Ірані і заявив, що «Куба буде наступною».

Крім того, він згадав про те, що йому вдалось зупинити вісім воєн, а дев'ятою мала стати війна Росії проти України, однак це поки йому не під силу. За словами Трампа, головним каменем спотикання для мирної угоди між Москвою та Києвом є велика ненависть між президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

