Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран

Дональд Трампа наголосив, що Іран не бажав припиняти свої ядерні дослідження

Президент Дональд Трамп розповів нові подробиці щодо обґрунтування військових дій проти Ірану цими вихідними, заявивши в телефонному інтерв'ю NBC News, що причина, чому він наказав завдати ударів, була дуже простою, пише «Главком».

«Вони не бажали припиняти свої ядерні дослідження. Вони не бажали заявляти, що не матимуть ядерної зброї», – сказав президент.

Коментарі Трампа є найпрямішим обґрунтуванням, яке він надав з моменту оголошення про операцію рано в суботу, але, схоже, суперечать публічним коментарям іранського режиму, зробленим напередодні переговорів у Женеві минулого тижня.

«Наші фундаментальні переконання кришталево чіткі: Іран за жодних обставин ніколи не розробить ядерну зброю; ми, іранці, також ніколи не відмовимося від свого права використовувати дивіденди мирних ядерних технологій для нашого народу», – написав тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на X.

Президент також розповів деякі подробиці щодо того, яких результатів, на думку адміністрації, очікували від страйків.

«Є багато хороших результатів. Перший – це обезголовити їх, позбутися всієї їхньої групи вбивць та головорізів», – сказав він. «І є багато, багато результатів. Ми могли б зробити як короткий варіант, так і довгий».

Але на запитання, чи планують США припинити удари, якщо Іран повернеться за стіл переговорів, він навів мало подробиць.

«Я не знаю», – сказав він, додавши, що буде відкритий для цього, «якщо вони зможуть нас задовольнити», але «вони не змогли».

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що конфлікт США з Іраном може тривати кілька тижнів.

«Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.