У Франції арештували джихадиста, депортованого з Туреччини
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27-річного чоловіка звинувачують у терористичній змові
У Франції арештували 27-річного чоловіка, який у 2013 році брав участь у сирійсько-іракській війні. Про це повідомляє BFMTV.
«27-річного джихадиста, який у середу був депортований Туреччиною, арештовано та пред'явлено звинувачення у Франції», - повідомляє телеканал.
Його звинувачують в кримінальній та терористичній злочинних змовах.
Цей чоловік був затриманий у Туреччині та арештований восени минулого року.
Як відомо, раніше Франція заявляла, що не проти, аби джихадистів, навіть якщо вони мають французьке громадянство, судили на території країн, де вони воювали.
Джерело: Укрінформ