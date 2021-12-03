У Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем поліцейських

Зловмисника на викраденому автомобілі намагалися затримати поліцейські. Вискочивши з авто, він завдав їм кілька ударів мечем.

У французькому місті Шербур-ан-Котантен чоловік, одягнений у костюм ніндзя, поранив катаною двох жінок-поліцейських. Про це повідомляє радіостанція France Bleu із посиланням на поліцію.

Інцидент стався, коли дві жінки-поліцейські підійшли до чоловіка, щоб допитати його щодо викрадення автомобіля. Інспектори намагалися затримати його за викрадення автомобіля.

Зловмисник вийшов із викраденого транспортного засобу та завдав поліцейським кілька ударів японським мечем. У нього вистрілив третій поліцейський.

Нападник зазнав серйозних поранень, його госпіталізували.

Поранених поліцейських також доправили до лікарні. Жінки відбулися легкими травмами.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен висловив підтримку французькій поліції на своїй сторінці у Twitter.

До слова, у Японії невідомий чоловік напав на пасажирів метро в Токіо з ножем. Спочатку він порізав людей, а потім підпалив поїзд. Пасажири в паніці вилазили з вікон вагона.