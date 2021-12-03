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    В.о. прем'єра Чехії Бабіш заявив про замах на його життя

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    Бабіш заявив, що уряд пішов на суворі заходи у зв'язку з коронавірусом через тяжку ситуацію - В.о. прем'єра Чехії Бабіш заявив про замах на його життя
    Бабіш заявив, що уряд пішов на суворі заходи у зв'язку з коронавірусом через тяжку ситуацію
    фото: РІА-Новости

    На чеського прем'єра намагався вчинити замах супротивник локдауну

    Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш заявив, що на нього намагався вчинити замах противник введення локдауну, повідомляється в Facebook політика.

    Бабіш заявив, що інцидент стався у середу, 2 грудня. За словами Бабіша, один чоловік прийшов у будівлю уряду, будучи озброєним кинджалом та пістолетом.

    Поліція затримала та знешкодила цю людину на вході до будівлі.

    Під час спілкування в соцмережах, Бабіш заявив, що уряд пішов на суворі заходи у зв'язку з коронавірусом через тяжку ситуацію.

    «Ми все це робимо заради людей. Чи ви не вірите, що цей вірус убиває людей? Ви не вірите, що вакцина захищає?» – резюмував Бабіш.

    У чеській поліції уточнили, що оприлюднять додаткову інформацію про цей замах 4 грудня.

    Раніше стало відомо, що Чехія заборонить невакцинованим відвідувати публічні заходи.

    Разом з тим стало відомо, ЄС наступного року пускатиме всіх вакцинованих туристів.

    Також Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

    Крім того, лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років.

    Теги: ЄС Чехія політика чоловік уряд час вірус
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    В.о. прем'єра Чехії Бабіш заявив про замах на його життя