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    У токійському метро невідомий напав із ножем на пасажирів і влаштував пожежу (відео)

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    Пасажири підпаленого вагону в паніці почали вистрибувати на вулицю - У токійському метро невідомий напав із ножем на пасажирів і влаштував пожежу (відео)
    Пасажири підпаленого вагону в паніці почали вистрибувати на вулицю
    скріншот із відео

    Внаслідок нападу з ножем постраждали 15 осіб

    У Японії невідомий чоловік напав на пасажирів метро в Токіо з ножем. Спочатку він порізав людей, а потім підпалив поїзд. Пасажири в паніці вилазили з вікон вагона. Про це повідомляє видання Kyodo.

    Так, невідомий чоловік влаштував різанину в поїзді на лінії Кейо в метрополітені Токіо. Інцидент стався у вагоні, який слідував на найбільш завантажену станцію метро у світі – в Сіндзюку.

    Чоловік встиг поранити близько 15 осіб. ЗМІ Японії повідомляють, що один пасажир отримав серйозні травми. Після різанини невідомий підпалив потяг. Джерела в правоохоронних органах Токіо стверджують, що чоловік застосував соляну кислоту.

    Пасажири були в паніці. Спочатку вони тікали від чоловіка з ножем, а коли у вагоні сталося загоряння - вони нічого не бачили через дим. Люди намагалися вийти з поїзда, деякі вилазили з вікон і допомагали іншим пасажирам врятуватися.

    Чоловіка вже затримали. Його мотиви поки що не повідомляються. Поліція почала розслідування, проте поки що інформації про точну кількість постраждалих немає.

    Нагадаємо, раніше у харківському метрополітені машиніст побився із пасажиром. Відповідне відео інциденту поширили у соцмережах. На ньому видно, як чоловік мутузить пасажира, що тримає в руках пляшку, схожу на пивну. На підлозі вагону метро розлитий її вміст.

    Нагадаємо, 12 жовтня пасажири київського метрополітену були здивовані, побачивши у вагонах ятки з продуктами, одягом, технікою. Крім того, надавалися послуги салонів краси. Як з’ясувалося, це був перформанс.

    Теги: ЗМІ метро Японія потяг поліція чоловік
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    У токійському метро невідомий напав із ножем на пасажирів і влаштував пожежу (відео)