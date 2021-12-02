На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)
Травми виявилися несумісними з життям, і чоловік помер на місці
В Одеській області в селі Бочманівка Куяльницької ОТГ чоловік вбив знайомого і заявив на себе в поліцію. Про це повідомили в пресслужбі Подільського управлінні поліції.
У поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що під час застілля посварився зі знайомим з сусіднього села. Чоловіки влаштували бійку, в ході якої заявник вдарив 49-річного потерпілого ножем.
Травми виявилися несумісними з життям, і той помер на місці події.
Поліцейські затримали 31-річного чоловіка, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Полтавщині чоловік влаштував різанину на авто мийці.
До слова, у Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем.
До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці.
Також в Одесі поліція затримала чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок.