На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)

За скоєне чоловіку загрожує від семи до 15 років позбавлення волі

Травми виявилися несумісними з життям, і чоловік помер на місці

В Одеській області в селі Бочманівка Куяльницької ОТГ чоловік вбив знайомого і заявив на себе в поліцію. Про це повідомили в пресслужбі Подільського управлінні поліції.

У поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що під час застілля посварився зі знайомим з сусіднього села. Чоловіки влаштували бійку, в ході якої заявник вдарив 49-річного потерпілого ножем.

Травми виявилися несумісними з життям, і той помер на місці події.

Поліцейські затримали 31-річного чоловіка, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік влаштував різанину на авто мийці.

До слова, у Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем.

До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці.

Також в Одесі поліція затримала чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок.