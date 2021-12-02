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    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)

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    За скоєне чоловіку загрожує від семи до 15 років позбавлення волі - На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)
    За скоєне чоловіку загрожує від семи до 15 років позбавлення волі
    фото пресслужба поліції

    Травми виявилися несумісними з життям, і чоловік помер на місці

    В Одеській області в селі Бочманівка Куяльницької ОТГ чоловік вбив знайомого і заявив на себе в поліцію. Про це повідомили в пресслужбі Подільського управлінні поліції.

    У поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що під час застілля посварився зі знайомим з сусіднього села. Чоловіки влаштували бійку, в ході якої заявник вдарив 49-річного потерпілого ножем.

    Травми виявилися несумісними з життям, і той помер на місці події.

    Поліцейські затримали 31-річного чоловіка, його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

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    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)
    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)
    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)
    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)

    Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, на Полтавщині чоловік влаштував різанину на авто мийці.

    До слова, у Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем.

    До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці.

    Також в Одесі поліція затримала чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння вчинив стрілянину й утримував у кватирі двох жінок.

    Теги: вбивство Одещина поліція чоловік
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    На Одещині чоловік вбив приятеля та заявив на себе в поліцію (фото)